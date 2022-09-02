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Чемпионат Италии
Болонья
01.09.2022, FT 1 : 1
Салернитана
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Италия
02 сентября 2022, 05:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:21
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0

Болонья – Салернитана – 1:1. Спасение в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии A

02 сентября 2022, 05:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:21
8
0
Болонья – Салернитана – 1:1. Спасение в концовке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии A, который состоялся 1 сентября.

Серия A. 4-й тур

Болонья – Салернитана – 1:1

Голы: Арнаутович, 52 (пен) – Диа, 88.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Болонья).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья Салернитана видео голов и обзор Булайе Диа Марко Арнаутович
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Источник Sport.ua
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