01.09.2022, FT 1 : 1
Италия02 сентября 2022, 05:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:21
8
0
Болонья – Салернитана – 1:1. Спасение в концовке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии A
02 сентября 2022, 05:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:21
8
0
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии A, который состоялся 1 сентября.
Серия A. 4-й тур
Болонья – Салернитана – 1:1
Голы: Арнаутович, 52 (пен) – Диа, 88.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Болонья).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2022, 23:07 11
По словам президента клуба, Цыганков и Забарный остаются в «Динамо»
Футбол | 01 сентября 2022, 13:10 0
Луганчанам усиление обошлось в полмиллиона евро
Футбол | 01.09.2022, 12:49
Футбол | 02.09.2022, 03:37
Теннис | 01.09.2022, 07:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 12:55 3
31.08.2022, 22:35 18
Бокс
31.08.2022, 23:26 9
31.08.2022, 16:31 17
31.08.2022, 09:00 2
31.08.2022, 22:34 4
31.08.2022, 12:20 11