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Англия
01 сентября 2022, 23:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:58
925
0

Станет соперником Динамо. Роналду близок к переезду в Турцию

Португалец намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

01 сентября 2022, 23:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:58
925
0
Станет соперником Динамо. Роналду близок к переезду в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В оставшиеся буквально минуты до закрытия летнего трансферного окна 2022 года 37-летний португалец Криштиану Роналду может перебраться из Манчестера к берегам Босфора. Сообщается, что агент форварда уже якобы договорился с клубом «Фенербахче» о переходе своего клиента.

«Канарейки» мобилизовали все свои силы для проведения подписания Роналду. Ранее ожидалось, что Криштиану сменит «Манчестер Юнайтед» на итальянский «Наполи», но неаполитанцы не довели сделку до конца, а вышли из переговоров.

Роналду в нынешнем чемпионате Англии отыграл за «красных дьяволов» в 4 матчах, результативными действиями не отметился.

Напомним, «Фенербахче» является соперником киевского «Динамо» по группе В Лиги Европы. Как известно, 8 сентября в Стамбуле команды выяснят отношения между собой в рамках 1-го тура кампании.

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Криштиану Роналду
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Источник Sport.ua
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