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  4. Роналду сегодня еще может перейти в Наполи
Англия
01 сентября 2022, 15:45 |
1174
0

Роналду сегодня еще может перейти в Наполи

Предложение от итальянцев остается в силе

01 сентября 2022, 15:45 |
1174
0
Роналду сегодня еще может перейти в Наполи
ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду таки может сменить клуб в последний день трансферного окна. По информации испанских СМИ, на руках у Роналду есть предложение от «Наполи».

О возможном переходу 37-летнего португальца в «Наполи» сообщалось еще несколько дней назад. Он мог стать частью сделки по трансферу Виктор Осимхена.

Сейчас трансфер Осимхена уже не обсуждается. Однако «Наполи» заинтересован в сухой аренде Роналду. Это личное желание президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

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Криштиану Роналду Наполи Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
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Источник Marca
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