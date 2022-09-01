Роналду сегодня еще может перейти в Наполи
Предложение от итальянцев остается в силе
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду таки может сменить клуб в последний день трансферного окна. По информации испанских СМИ, на руках у Роналду есть предложение от «Наполи».
О возможном переходу 37-летнего португальца в «Наполи» сообщалось еще несколько дней назад. Он мог стать частью сделки по трансферу Виктор Осимхена.
Сейчас трансфер Осимхена уже не обсуждается. Однако «Наполи» заинтересован в сухой аренде Роналду. Это личное желание президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
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