Роналду сегодня еще может перейти в Наполи

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду таки может сменить клуб в последний день трансферного окна. По информации испанских СМИ, на руках у Роналду есть предложение от «Наполи».

О возможном переходу 37-летнего португальца в «Наполи» сообщалось еще несколько дней назад. Он мог стать частью сделки по трансферу Виктор Осимхена.

Сейчас трансфер Осимхена уже не обсуждается. Однако «Наполи» заинтересован в сухой аренде Роналду. Это личное желание президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.