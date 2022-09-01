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Италия
01 сентября 2022, 22:30 | Обновлено 01 сентября 2022, 22:31
525
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Вольфсбурга

«Россонери» пополнили состав бельгийцем Астером Вранксом

01 сентября 2022, 22:30 | Обновлено 01 сентября 2022, 22:31
525
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Вольфсбурга
ФК Милан

Действующий чемпион итальянской Серии А подписал 19-летнего бельгийца Астера Вранкса, игравшего до этого за немецкий «Вольфсбург». Из Германии в Италию игрок перебрался на правах аренды.

Миланцы внесли в договор аренды Вранкса опцию о выкупе прав на него за 11 млн евро.

Астер Вранкс стал игроком «Вольфсбурга» летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Мехелена». За «волков» в сезоне-2021/2022 бельгиец отыграл в 24 матчах, забил 2 гола.

Ранее, как известно, «Милан» официально сообщил о смене владельца клуба.

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Источник ФК Милан
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Nick.Grabowski
Гравцю 19 років - вже в Мілані грати буде.
Наша молодь, яка виграла ЧС U-20 де зараз грає? 
Наші видатні керівники, олігархи-патріоти, розвинули чемпіонів світу? 
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