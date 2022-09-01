ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Вольфсбурга
«Россонери» пополнили состав бельгийцем Астером Вранксом
Действующий чемпион итальянской Серии А подписал 19-летнего бельгийца Астера Вранкса, игравшего до этого за немецкий «Вольфсбург». Из Германии в Италию игрок перебрался на правах аренды.
Миланцы внесли в договор аренды Вранкса опцию о выкупе прав на него за 11 млн евро.
Астер Вранкс стал игроком «Вольфсбурга» летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Мехелена». За «волков» в сезоне-2021/2022 бельгиец отыграл в 24 матчах, забил 2 гола.
Ранее, как известно, «Милан» официально сообщил о смене владельца клуба.
Official Statement: Aster Vranckx ➡️ https://t.co/skJsLrEStI— AC Milan (@acmilan) September 1, 2022
Comunicato Ufficiale: Aster Vranckx ➡️ https://t.co/bNa5q4gBmv#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/MCmRg7WkVm
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