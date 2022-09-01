Лучший! Бущан получил признание в Динамо по итогам августа
Голкипера киевской команды отметили болельщики
28-летний уроженец Одессы Георгий Бущан стал лучшим игроком Динамо Киев по итогам заключительного летнего месяца 2022 года.
Динамовцы в августе провели пять официальных матчей: четыре в квалификации Лиги чемпионов (со «Штурмом» – 1:0 дома и 2:1 – на выезде, «Бенфикой» – 0:2 дома и 0:3 на выезде), а одну -в чемпионате Украины («Днепр-1» - 0:3 дома).
Согласно мнению поклонников киевского Динамо, по результатам августовских игр команды Бущану не было равных среди партнеров. Он получил поддержку 60% респондентов. Второе место занял Николай Шапаренко, третье – Александр Караваев.
Стоит напомнить, что Георгий Бущан по результатам голосования болельщиков также становился лучшим игроком «Динамо» в июле.
Напомним, к Бущану в летнее межсезонье был широкий интерес со стороны ряда европейских клубов.
Георгій Бущан – найкращий гравець «Динамо» у серпні— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 1, 2022
Зазначимо, що це вже друга поспіль нагорода Бущана у цій номінації – Георгій також ставав найкращим гравцем липня за результатами голосування уболівальників. pic.twitter.com/IiCgOW57Wb
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