Был интерес МЮ, Челси, Бенфики. Агент рассказал о ситуации Бущана

Александр Яковенко, один из представителей вратаря «Динамо» Георгия Бущана, рассказал, что к игроку в течение лета был широкий интерес ряда клубов.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лестер» следили за игроком, но до конкретики дело не дошло.

«Топ-клубы АПЛ - МЮ, «Челси», «Лестер». Подтверждаю интерес к Жоре. В «Бенфику», если бы ушел Влаходимос, то Бущан мог переходить. Мы общались с «Аяксом», с испанскими клубами».

«Например, у «Челси» Кепа не ушел в итоге. У МЮ постоянно все меняется, планы менялись и на вратаря. Сейчас дублера решили взять (Мартина Дубравку - прим). МЮ - сложный клуб, у них по 10 раз менялась позиция по вратарю во время нашего общения».

«У них много людей, которые принимают решение, все хаотично», - сказал Яковенко.

Ранее возможный трансфер Бущана оценили в 8-10 миллионов евро.