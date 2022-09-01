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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 20:11 |
479
1

Был интерес МЮ, Челси, Бенфики. Агент рассказал о ситуации Бущана

Александр Яковенко подтвердил высокий интерес к вратарю

01 сентября 2022, 20:11 |
479
1
Был интерес МЮ, Челси, Бенфики. Агент рассказал о ситуации Бущана
ФК Динамо Киев

Александр Яковенко, один из представителей вратаря «Динамо» Георгия Бущана, рассказал, что к игроку в течение лета был широкий интерес ряда клубов.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лестер» следили за игроком, но до конкретики дело не дошло.

«Топ-клубы АПЛ - МЮ, «Челси», «Лестер». Подтверждаю интерес к Жоре. В «Бенфику», если бы ушел Влаходимос, то Бущан мог переходить. Мы общались с «Аяксом», с испанскими клубами».

«Например, у «Челси» Кепа не ушел в итоге. У МЮ постоянно все меняется, планы менялись и на вратаря. Сейчас дублера решили взять (Мартина Дубравку - прим). МЮ - сложный клуб, у них по 10 раз менялась позиция по вратарю во время нашего общения».

«У них много людей, которые принимают решение, все хаотично», - сказал Яковенко.

Ранее возможный трансфер Бущана оценили в 8-10 миллионов евро.

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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
...ключове слово "був"... Нікуди Бущан не перейде, як і Циганков з Забарним.... згниють в золотій клітці (барига-Сурок в бізнесі нічого не тямить. Лише красти і "рішати" вміє, а футбольний менеджмент - це не його)
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