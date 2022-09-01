Италия01 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Лацио в Интер на правах аренды
Арендный договор 34-летнего Франческо Ачерби будет действовать один сезон
01 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:27
333
0
Защитник Франческо Ачерби перешел из «Лацио» в «Интер» на правах аренды.
Арендный договор 34-летнего итальянца будет действовать один сезон, до лета 2023 года. Контракт содержит опцию выкупа игрока.
В прошедшем сезоне защитник забил 4 мяча в 34 матчах за римлян, если учитывать все турниры.
Контракт Ачерби с «Лацио» действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ачерби в 4 млн евро.
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