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Италия
01 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:27
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Лацио в Интер на правах аренды

Арендный договор 34-летнего Франческо Ачерби будет действовать один сезон

01 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:27
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Лацио в Интер на правах аренды
Twitter. Франческо Ачерби

Защитник Франческо Ачерби перешел из «Лацио» в «Интер» на правах аренды.

Арендный договор 34-летнего итальянца будет действовать один сезон, до лета 2023 года. Контракт содержит опцию выкупа игрока.

В прошедшем сезоне защитник забил 4 мяча в 34 матчах за римлян, если учитывать все турниры.

Контракт Ачерби с «Лацио» действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ачерби в 4 млн евро.

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Франческо Ачерби Лацио Интер Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока
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Источник ФК Интер
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