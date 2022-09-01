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Лига чемпионов
01 сентября 2022, 19:28 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:13
419
0

Новый вызов. Чемпионки Украины узнали очередного соперника в ЛЧ

Жилстрой-2 из Харькова попытается попасть в групповой этап

01 сентября 2022, 19:28 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:13
419
0
Новый вызов. Чемпионки Украины узнали очередного соперника в ЛЧ
womensfootball.com.ua

Харьковская команда, которая в нынешней Лиге чемпионов УЕФА выступает под названием Ворскла-Харьков-2, узнала своего очередного соперника по квалификации евротурнира.

Украинок ждут встречи с албанской командой Влазния. Матчи запланированы на 20/21 и 28/29 сентября. Первый поединок для Ворсклы-Харьков-2 будет домашним. Победитель двухматчевого противостояния станет участником группового этапа женской Лиги чемпионов, матчи которого состоятся в октябре-декабре.

Напомним, в первом раунде квалификации подопечные Натальи Зинченко переиграли команды БИИК-Шымкент из Казахстана (2:0) и грузинский клуб Гурия Ланчхути (5:0).

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Лига чемпионов Жилстрой-2 Харьков
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Источник Sport.ua
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