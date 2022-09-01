Администратора сборной Украины подозревают в отмывании 130 млн грн

Администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина подозревают в отмывании денег. Государственная фискальная служба Украины проводит расследование.

Следователи открыли уголовное производство по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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За 4 года работы (2016-2020) сумма неуплаченных налогов составляет 115 млн грн, а также было получено 130 млн грн за счет легализации или отмывания денег.

Однако по этому делу фигурирует не только администратор. Также подозревают футболистов, среди которых Андрей Пятов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораес, Василий Кобин, Николай Матвиенко.

Под угрозой и агенты – Вадим Шаблий, Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов. Именно с ними взаимодействовал Александр Кисткин.