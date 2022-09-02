В субботу, 3 сентября, состоится поединок 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Тоттенхэм

По итогам прошлого сезона «шпоры» сумели занять четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» в самой концовке чемпионата. До бронзовых медалей команде Антонио Конте не хватило всего лишь одного очка, но если учесть, как все складывалось, то результатом болельщики клуба могут быть довольны.

«Тоттенхэм» забрал последнюю для Англии путевку в Лигу чемпионов, вернувшись в престижнейший еврокубковый турнир после двух лет простоя. Новый сезон АПЛ «шпоры» начали с трех побед и двух ничьих, благодаря которым были набраны в сумме 11 очков. С ними подопечные Конте занимают третью строчку чемпионата.

Фулхэм

Старейший клуб Лондона прошлый сезон провел в Чемпионшипе, где не встретил весомого сопротивления со стороны соперников и доказал, что достоин вновь вернуться в элитный дивизион. «Фулхэм» набрал в 46 турах 90 очков и занял первое место в турнирной таблице, получив прямую путевку в Премьер-лигу.

В АПЛ «Дачники» под руководством португальского специалиста Марку Силвы в пяти сыгранных поединках набрали 8 баллов, которые принесли две победы и две ничьи, а также было поражение от лондонского «Арсенала» (1:2) в четвертом туре. «Канониры» пока вообще идут без потерь, так что старт у «Фулхэма», в принципе, получился неплохим.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Санчез, Ленгле, Доэрти, Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Сон, Кулусевски, Кейн.

«Фулхэм»: Лено – Мбабу, Робинсон, Рим, Адарабиойо, Пальинья, Рид, Декордова-Рид, Кебано, Перейра, Митрович.

3 сентября, суббота