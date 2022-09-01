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Англия
01 сентября 2022, 17:25 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:20
794
0

Источник: Виллиан подписал контракт с Фулхэмом

Бывший хавбек «Шахтера» вернулся в АПЛ

01 сентября 2022, 17:25 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:20
794
0
Источник: Виллиан подписал контракт с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера», а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Виллиан подписал контракт с «Фулхэмом».

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Напомним, Виллиан выступал за «Шахтер» с 2007 по 2013 годы. За это время бразилец провел в футболке «горняков» 221 игре и забил 37 голов во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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