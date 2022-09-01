Источник: Виллиан подписал контракт с Фулхэмом
Бывший хавбек «Шахтера» вернулся в АПЛ
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера», а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Виллиан подписал контракт с «Фулхэмом».
Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.
В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».
Напомним, Виллиан выступал за «Шахтер» с 2007 по 2013 годы. За это время бразилец провел в футболке «горняков» 221 игре и забил 37 голов во всех турнирах.
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