Источник: Виллиан подписал контракт с Фулхэмом

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера», а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Виллиан подписал контракт с «Фулхэмом».

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Напомним, Виллиан выступал за «Шахтер» с 2007 по 2013 годы. За это время бразилец провел в футболке «горняков» 221 игре и забил 37 голов во всех турнирах.