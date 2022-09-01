ОФИЦИАЛЬНО. Салернитана арендовала Кшиштофа Пентека

«Салернитана» официально сообщила о подписании форварда «Герты» Кшиштофа Пентека. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Пентек провел в аренде в «Фиорентине». На его счету 6 голов в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Пентек выступал в Серии А за «Дженоа» и «Милан».