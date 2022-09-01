Италия01 сентября 2022, 16:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Салернитана арендовала Кшиштофа Пентека
Польский форвард «Герты» возвращается в Серию А
01 сентября 2022, 16:05 |
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«Салернитана» официально сообщила о подписании форварда «Герты» Кшиштофа Пентека. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.
Вторую половину прошлого сезона Пентек провел в аренде в «Фиорентине». На его счету 6 голов в 18 матчах во всех турнирах.
Ранее Пентек выступал в Серии А за «Дженоа» и «Милан».
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