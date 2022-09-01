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  4. АНТОНИ: «Хочу сыграть свою роль в успехе Манчестер Юнайтед»
Англия
01 сентября 2022, 15:12 |
149
0

АНТОНИ: «Хочу сыграть свою роль в успехе Манчестер Юнайтед»

Новичок «Красных дьяволов» - о своем трансфере

01 сентября 2022, 15:12 |
149
0
АНТОНИ: «Хочу сыграть свою роль в успехе Манчестер Юнайтед»
ФК Манчестер Юнайтед. Антони

Бразильский вингер Антони прокомментировал свой трансфер из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»:

«Присоединиться к одному из самых известных клубов в мире – это невероятный момент в моей карьере. Я благодарен всем, кто верил в меня, особенно моей семье, всем моим тренерам и товарищам по команде, потому что без них я не смог бы сюда попасть.

Игра под руководством Эрика тен Гага в «Аяксе» была идеальной для меня и моего развития. Его стиль футбола и тренерской работы открывает мне лучшие качества, и я в восторге от того, что он рассказал мне о своих планах и амбициях в Манчестере.

Мой опыт выступлений в «Аяксе» был фантастическим, и я всегда буду благодарен за доверие, которое клуб мне оказывал. Но теперь я готов к следующему испытанию, и я не могу дождаться, чтобы присоединиться к моим новым товарищам по команде и сыграть свою роль в успехе «Манчестер Юнайтед».

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Антони Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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