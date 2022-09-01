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  4. ВИДЕО. Лассина Траоре прибыл в расположение Шахтера
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 14:02 |
939
0

ВИДЕО. Лассина Траоре прибыл в расположение Шахтера

Форвард восстанавливается после травмы

01 сентября 2022, 14:02 |
939
0
ВИДЕО. Лассина Траоре прибыл в расположение Шахтера
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Сегодня форвард «Шахера» Лассина Траоре, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, прибыл в расположение «горняков» во Львове.

Ранее Траоре заявил, что не собирается покидать «Шахтер».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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