Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 14:02 |
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ВИДЕО. Лассина Траоре прибыл в расположение Шахтера
Форвард восстанавливается после травмы
01 сентября 2022, 14:02 |
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Сегодня форвард «Шахера» Лассина Траоре, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, прибыл в расположение «горняков» во Львове.
Ранее Траоре заявил, что не собирается покидать «Шахтер».
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