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  4. Лассина Траоре подтвердил, что останется в Шахтере
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 20:22 |
1533
2

Лассина Траоре подтвердил, что останется в Шахтере

Форвард не намерен покидать Украину

29 августа 2022, 20:22 |
1533
2
Лассина Траоре подтвердил, что останется в Шахтере
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре у себя в Инстаграме сообщил о том, что не собирается покидать украинский клуб нынешним летом:

«Последний год был ужасен. И для меня, и, особенно, для клуба и страны.

Несмотря на это, во время восстановления я всегда чувствовал поддержку со стороны «Шахтера».  Я мог бы уйти, но, считаю, это было бы неправильно.

Хочу поблагодарить другие клубы за то, что проявляли интерес ко мне. Я сейчас сильнее, чем когда-либо, и хочу играть за «Шахтер».

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Лассина Траоре Шахтер Донецк
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roman75zpr
Очень достойно
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+3
Злий Глобинець
Молодець! Респект за підтримку України
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