Лассина Траоре подтвердил, что останется в Шахтере

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре у себя в Инстаграме сообщил о том, что не собирается покидать украинский клуб нынешним летом:

«Последний год был ужасен. И для меня, и, особенно, для клуба и страны.

Несмотря на это, во время восстановления я всегда чувствовал поддержку со стороны «Шахтера». Я мог бы уйти, но, считаю, это было бы неправильно.

Хочу поблагодарить другие клубы за то, что проявляли интерес ко мне. Я сейчас сильнее, чем когда-либо, и хочу играть за «Шахтер».