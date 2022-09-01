Германия01 сентября 2022, 13:23 |
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Челси давал за него 80 миллионов. РБ Лейпциг продлил контракт с защитником
Йошко Гвардиол останется в немецком клубе
01 сентября 2022, 13:23 |
466
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«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с хорватским защитником Йошко Гвардиолом. Соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2027 года.
Несколько дней назад «РБ Лейпциг» отклонил 80-миллионное предложение «Челси» по Гвардиолу.
Йошко Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с лета прошлого года. В прошлом сезоне на счету 20-летнего хорвата 2 гола и 4 ассиста в 46 матчах во всех турнирах.
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