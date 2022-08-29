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Англия
29 августа 2022, 19:32 |
895
2

РБ Лейпциг отклонил 80-миллионное предложение по защитнику

«Челси» хочет подписать Йошко Гвардиола

29 августа 2022, 19:32 |
895
2
РБ Лейпциг отклонил 80-миллионное предложение по защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» предложил 80 миллионов евро за защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, это предложение было отклонено.

Причина не в том, что предложение было недостаточным – «РБ Лейпциг» намерен сохранить 20-летнего хорвата на новый сезон.

Контракт Гвардиола с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» расторг контракт с хавбеком Россом Баркли.

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Источник твиттер Николо Скиры
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AK.228
Купіть за 20 Забарного
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80 мільйонів за захисника. Звичайно це топовий гравець, але відмовляти таку пропозицію це звичайно круто
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