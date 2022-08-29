РБ Лейпциг отклонил 80-миллионное предложение по защитнику
«Челси» хочет подписать Йошко Гвардиола
«Челси» предложил 80 миллионов евро за защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, это предложение было отклонено.
Причина не в том, что предложение было недостаточным – «РБ Лейпциг» намерен сохранить 20-летнего хорвата на новый сезон.
Контракт Гвардиола с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Ранее «Челси» расторг контракт с хавбеком Россом Баркли.
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