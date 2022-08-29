РБ Лейпциг отклонил 80-миллионное предложение по защитнику

«Челси» предложил 80 миллионов евро за защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, это предложение было отклонено.

Причина не в том, что предложение было недостаточным – «РБ Лейпциг» намерен сохранить 20-летнего хорвата на новый сезон.

Контракт Гвардиола с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» расторг контракт с хавбеком Россом Баркли.