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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд хочет выигрывать трофеи»
Англия
01 сентября 2022, 12:59 |
541
0

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд хочет выигрывать трофеи»

Наставник «Манчестер Сити» - о новой звезде команды

01 сентября 2022, 12:59 |
541
0
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд хочет выигрывать трофеи»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал хет-трик Эрлинга Холанда в матче с «Ноттингем Форест» (6:0):

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Источник Sport.ua
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