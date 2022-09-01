Англия01 сентября 2022, 12:59 |
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ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд хочет выигрывать трофеи»
Наставник «Манчестер Сити» - о новой звезде команды
01 сентября 2022, 12:59 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал хет-трик Эрлинга Холанда в матче с «Ноттингем Форест» (6:0):
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