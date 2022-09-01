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Англия
01 сентября 2022, 12:31 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:42
1149
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Боруссии Дортмунд

Мануэль Аканджи продолжит карьеру в АПЛ

01 сентября 2022, 12:31 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:42
1149
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Боруссии Дортмунд
ФК Манчестер Сити. Мануэль Аканджи

«Манчестер Сити» официально сообщил о подписании защитника «Боруссии» Дортмунд Мануэля Аканджи. Контракт с 27-летним швейцарцем рассчитан на пять лет.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро. Это существенно ниже трансферной стоимость игрока (30 миллионов евро), что связано с тем, что его контракт с «Боруссией» истекал через год.

Аканджи выступал за немецкий клуб с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол в 36 матчах во всех турнирах.

Вчера «Манчестер Сити» в пятом туре АПЛ разгромил «Ноттингем Форест» 6:0.

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Источник ФК Манчестер Сити
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