Англия01 сентября 2022, 12:53 |
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ВИДЕО. ХОЛАНД: «Главное слушать Гвардиолу»
Норвежский форвард – о своих голах в новом клубе
01 сентября 2022, 12:53 |
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31 августа состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд во второй игре подряд оформил хет-трик, и «Ман Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (6:0).
После матча Холанд прокомментировал свой очередной бомбардирский успех.
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Слухай Пепа далі). Люби Боже правду, Гвардіола в Сіті витратив десь 1.5 млрд. на трансфери, багато він виграв єврокубків? В Баварії було теж саме, але німці не качають нафту, не продовжили контракт і лише виграли від цього, а шейхи ще будуть чекати роки.
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