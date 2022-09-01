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  4. ВИДЕО. ХОЛАНД: «Главное слушать Гвардиолу»
Англия
01 сентября 2022, 12:53 |
801
1

ВИДЕО. ХОЛАНД: «Главное слушать Гвардиолу»

Норвежский форвард – о своих голах в новом клубе

01 сентября 2022, 12:53 |
801
1
ВИДЕО. ХОЛАНД: «Главное слушать Гвардиолу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

31 августа состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд во второй игре подряд оформил хет-трик, и «Ман Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (6:0).

После матча Холанд прокомментировал свой очередной бомбардирский успех.

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Слухай Пепа далі). Люби Боже правду, Гвардіола в Сіті витратив десь 1.5 млрд. на трансфери, багато він виграв єврокубків? В Баварії було теж саме, але німці не качають нафту, не продовжили контракт і лише виграли від цього, а шейхи ще будуть чекати роки.
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