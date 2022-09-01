Часть трансфера Кабаева? Заря внесла в заявку на сезон игрока Динамо

Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон полузащитника «Динамо» Дениса Антюха. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

Следует отметить, что в заявке «Зари» Денис числится не как арендованный футболист.

Отметим, что Антюх перешел в «Динамо» из «Колоса» в июне 2021 года за 126 тысяч евро.

Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.