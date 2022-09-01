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  4. Часть трансфера Кабаева? Заря внесла в заявку на сезон игрока Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 10:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:02
1059
1

Часть трансфера Кабаева? Заря внесла в заявку на сезон игрока Динамо

Денис Антюх будет защищать цвета луганчан

01 сентября 2022, 10:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:02
1059
1
Часть трансфера Кабаева? Заря внесла в заявку на сезон игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Денис Антюх

Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон полузащитника «Динамо» Дениса Антюха. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

Следует отметить, что в заявке «Зари» Денис числится не как арендованный футболист.

Отметим, что Антюх перешел в «Динамо» из «Колоса» в июне 2021 года за 126 тысяч евро.

Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.

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Источник УПЛ
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Gargantua
абсолютно равноценный обмен, доплата это лишнее
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