Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 10:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:02
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Часть трансфера Кабаева? Заря внесла в заявку на сезон игрока Динамо
Денис Антюх будет защищать цвета луганчан
01 сентября 2022, 10:15 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:02
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Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон полузащитника «Динамо» Дениса Антюха. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Следует отметить, что в заявке «Зари» Денис числится не как арендованный футболист.
Отметим, что Антюх перешел в «Динамо» из «Колоса» в июне 2021 года за 126 тысяч евро.
Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.
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