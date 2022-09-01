Луис КОРТЕС: «Обыграть Испанию? Нет ничего невозможного»

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес рассказал, как проходит тренировочный сбор сине-желтых в преддверии заключительных матчей квалификации чемпионата мира 2023 года с Фарерскими островами и Испанией.

— Луис, как прошло начало тренировочного сбора перед заключительными поединками отбора ЧМ-2023 со сборными Фарерских островов и Испании? Как прошла поездка на Фареры и места дислокации команды на островах?

— Было приятно встретиться со всеми игроками после нашего последнего сбора в Польше. Однако это была нелегкая поездка, потому что на Фареры не так много рейсов. Нам пришлось разделить группу на две части: одни игроки и персонал летели из Копенгагена, другие из Парижа. Кроме того, для тех, кто ехал из Украины, поездка на автобусе была слишком длительной, и футболистки приехали очень уставшими. Но нам повезло, потому что перелет на Фареры был хорошим. Не было ветра и все было довольно спокойно.

— Каков план подготовки сборной Украины к матчу с местной командой?

— Мы понимаем, что команде пришлось пережить длительное путешествие, но мы здесь для того, чтобы работать и постараться как можно лучше подготовиться к предстоящим поединкам. В нашей программе подготовки пять тренировок перед матчем с Фарерами, а также несколько теоретических занятий с просмотрами видеонарезок, чтобы девушки могли понять, как мы должны играть и что мы стремимся видеть от каждой футболистки в этом поединке.

— Вы вызвали на тренировочный сбор 23 игрока, но в списке нет новых имен. Не думали ли вы пересмотреть в этих матчах потенциальных новичков, учитывая, что заключительные игры отбора ЧМ-2023 уже не имеют для Украины турнирного значения?

— Моя обязанность как тренера сборной — вызвать игроков, которые могут лучше проявить себя здесь и сейчас. И я считаю, что лучшие игроки – это те, кого я вызвал на этот сбор. Очевидно, что очень трудно выбрать только 23 футболисток, потому что есть игроки, которые заслуживают быть в списке. Я убежден, что при следующих вызовах будут кадровые изменения.

Мы понимаем, что у нас уже нет шансов квалифицироваться на чемпионат мира, но мы должны продолжать готовить команду и пытаться выиграть больше матчей.

— Когда вы встречались с девушками в прошлый раз, все они из-за начала полномасштабной российской военной агрессии играли в зарубежных чемпионатах. Половина команды вернулась в Украину и готова начать здесь новый сезон. Видите ли вы в этом позитив?

— Конечно, это замечательно, что футбол возвращается, и скоро начнется новый чемпионат Украины. Главное, чтобы были учтены все риски безопасности проведения соревнований. Возвращение игроков означает, что лига будет сильнее и конкурентоспособнее. Также важно, что эти футболистки обрели новый опыт выступлений за границей, и это может помочь им улучшить уровень футбола в Украине.

— Что вы думаете вообще о возобновлении футбола в Украине в условиях военного положения?

— Это хорошо, что УАФ делает все возможное для возвращения футбола в Украину. Футбол — очень мощный инструмент для изменения ситуации в обществе, и в этих обстоятельствах он может помочь показать миру, что, несмотря на войну, жизнь в Украине продолжается, что украинцы смотрят в будущее.

— Как вы охарактеризуете наших соперников в ближайших матчах – команды Фарерских островов и Испании? Какие цели стоят перед украинской сборной в этих поединках? В приоритете будет результат или все-таки наработка игровых связей для дальнейших побед?

— Мы хотим набрать в заключительных матчах больше очков и финишировать на третьем месте в нашей группе. Но, конечно, мы думаем и о будущем. Мы хотим быть лучшей командой каждый день и работаем над этим. Мы знаем, что нам есть что улучшать, и мы работаем над этим, но и над тем, чтобы усилить наши сильные стороны.

Нас ждут поединки с соперниками разного уровня. С одной стороны, игра с Фарерскими островами, которые до сих пор не набрали ни одного очка на групповом этапе. Но сегодня они являются лучшей командой, чем год назад, когда сборная Украины играла против них. Это хорошо организованная команда, которая защищается большим количеством игроков вблизи своей штрафной. Нам придется играть очень быстро и точно, чтобы создавать моменты и иметь возможность забить.

С другой стороны, у нас есть Испания, команда, которую я знаю очень хорошо, потому что был тренером большинства ее игроков. Испания - атакующая команда, которая будет пытаться долго владеть мячом, создавать много моментов и пользоваться преимуществами своих индивидуальных качеств. Но мы знаем, что мы можем сделать, чтобы усложнить задачи испанкам. Я убежден, что если мы будем придерживаться установленного плана, то у нас будут все возможности получить положительный результат. Это будет нелегко, но ничего невозможного.