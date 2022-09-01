Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис КОРТЕС: «Обыграть Испанию? Нет ничего невозможного»
Чемпионат мира
01 сентября 2022, 09:55 |
236
0

Луис КОРТЕС: «Обыграть Испанию? Нет ничего невозможного»

Главный тренер национальной женской сборной Украины – о предстоящих матчах

01 сентября 2022, 09:55 |
236
0
Луис КОРТЕС: «Обыграть Испанию? Нет ничего невозможного»
УАФ. Луис Кортес

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес рассказал, как проходит тренировочный сбор сине-желтых в преддверии заключительных матчей квалификации чемпионата мира 2023 года с Фарерскими островами и Испанией.

— Луис, как прошло начало тренировочного сбора перед заключительными поединками отбора ЧМ-2023 со сборными Фарерских островов и Испании? Как прошла поездка на Фареры и места дислокации команды на островах?
— Было приятно встретиться со всеми игроками после нашего последнего сбора в Польше. Однако это была нелегкая поездка, потому что на Фареры не так много рейсов. Нам пришлось разделить группу на две части: одни игроки и персонал летели из Копенгагена, другие из Парижа. Кроме того, для тех, кто ехал из Украины, поездка на автобусе была слишком длительной, и футболистки приехали очень уставшими. Но нам повезло, потому что перелет на Фареры был хорошим. Не было ветра и все было довольно спокойно.

— Каков план подготовки сборной Украины к матчу с местной командой?
— Мы понимаем, что команде пришлось пережить длительное путешествие, но мы здесь для того, чтобы работать и постараться как можно лучше подготовиться к предстоящим поединкам. В нашей программе подготовки пять тренировок перед матчем с Фарерами, а также несколько теоретических занятий с просмотрами видеонарезок, чтобы девушки могли понять, как мы должны играть и что мы стремимся видеть от каждой футболистки в этом поединке.

— Вы вызвали на тренировочный сбор 23 игрока, но в списке нет новых имен. Не думали ли вы пересмотреть в этих матчах потенциальных новичков, учитывая, что заключительные игры отбора ЧМ-2023 уже не имеют для Украины турнирного значения?
— Моя обязанность как тренера сборной — вызвать игроков, которые могут лучше проявить себя здесь и сейчас. И я считаю, что лучшие игроки – это те, кого я вызвал на этот сбор. Очевидно, что очень трудно выбрать только 23 футболисток, потому что есть игроки, которые заслуживают быть в списке. Я убежден, что при следующих вызовах будут кадровые изменения.

Мы понимаем, что у нас уже нет шансов квалифицироваться на чемпионат мира, но мы должны продолжать готовить команду и пытаться выиграть больше матчей.

— Когда вы встречались с девушками в прошлый раз, все они из-за начала полномасштабной российской военной агрессии играли в зарубежных чемпионатах. Половина команды вернулась в Украину и готова начать здесь новый сезон. Видите ли вы в этом позитив?
— Конечно, это замечательно, что футбол возвращается, и скоро начнется новый чемпионат Украины. Главное, чтобы были учтены все риски безопасности проведения соревнований. Возвращение игроков означает, что лига будет сильнее и конкурентоспособнее. Также важно, что эти футболистки обрели новый опыт выступлений за границей, и это может помочь им улучшить уровень футбола в Украине.

— Что вы думаете вообще о возобновлении футбола в Украине в условиях военного положения?
— Это хорошо, что УАФ делает все возможное для возвращения футбола в Украину. Футбол — очень мощный инструмент для изменения ситуации в обществе, и в этих обстоятельствах он может помочь показать миру, что, несмотря на войну, жизнь в Украине продолжается, что украинцы смотрят в будущее.

— Как вы охарактеризуете наших соперников в ближайших матчах – команды Фарерских островов и Испании? Какие цели стоят перед украинской сборной в этих поединках? В приоритете будет результат или все-таки наработка игровых связей для дальнейших побед?
— Мы хотим набрать в заключительных матчах больше очков и финишировать на третьем месте в нашей группе. Но, конечно, мы думаем и о будущем. Мы хотим быть лучшей командой каждый день и работаем над этим. Мы знаем, что нам есть что улучшать, и мы работаем над этим, но и над тем, чтобы усилить наши сильные стороны.

Нас ждут поединки с соперниками разного уровня. С одной стороны, игра с Фарерскими островами, которые до сих пор не набрали ни одного очка на групповом этапе. Но сегодня они являются лучшей командой, чем год назад, когда сборная Украины играла против них. Это хорошо организованная команда, которая защищается большим количеством игроков вблизи своей штрафной. Нам придется играть очень быстро и точно, чтобы создавать моменты и иметь возможность забить.

С другой стороны, у нас есть Испания, команда, которую я знаю очень хорошо, потому что был тренером большинства ее игроков. Испания - атакующая команда, которая будет пытаться долго владеть мячом, создавать много моментов и пользоваться преимуществами своих индивидуальных качеств. Но мы знаем, что мы можем сделать, чтобы усложнить задачи испанкам. Я убежден, что если мы будем придерживаться установленного плана, то у нас будут все возможности получить положительный результат. Это будет нелегко, но ничего невозможного.

По теме:
Кортес назвал состав женской сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2023
Определено место, где пройдет женский матч Испания – Украина
Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Луис Кортес женская сборная Шотландии по футболу Украина - Шотландия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2022, 00:19 3
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу

Сборная Украины встретится со сборной Нидерландов 5 сентября в Любляне

Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Теннис | 01 сентября 2022, 07:43 2
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира

Американка вышла в 1/32 финала на своем последнем US Open

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Футбол | 31.08.2022, 22:34
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут
Футбол | 31.08.2022, 23:55
Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут
Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Бокс | 31.08.2022, 10:35
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
30.08.2022, 17:40 13
Футбол
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 13
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 2
Бокс
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
30.08.2022, 15:58 2
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 09:00 2
Футбол
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности