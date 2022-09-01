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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы
Италия
01 сентября 2022, 05:00 |
237
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы

Амаду Диавара продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

01 сентября 2022, 05:00 |
237
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы
ФК Андерлехт. Амаду Диавара

Бельгийский «Андерлехт» объявил о трансфере полузащитника итальянской «Ромы» Амаду Диавара.

Контракт с 25-летним гвинейцем подписан до лета 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне Диавара сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, накануне «Рома» подписала хавбека «Олимпиакоса».

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Источник ФК Андерлехт
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