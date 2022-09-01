Италия01 сентября 2022, 05:00 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы
Амаду Диавара продолжит карьеру в чемпионате Бельгии
01 сентября 2022, 05:00 |
237
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Бельгийский «Андерлехт» объявил о трансфере полузащитника итальянской «Ромы» Амаду Диавара.
Контракт с 25-летним гвинейцем подписан до лета 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 1,5 млн евро.
В прошлом сезоне Диавара сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, накануне «Рома» подписала хавбека «Олимпиакоса».
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