ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы

Бельгийский «Андерлехт» объявил о трансфере полузащитника итальянской «Ромы» Амаду Диавара.

Контракт с 25-летним гвинейцем подписан до лета 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне Диавара сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, накануне «Рома» подписала хавбека «Олимпиакоса».