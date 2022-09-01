Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1
Янис Амаш все же переходит в украинский клуб
Игрок национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш все же перейдет в «Днепр-1»
Левофланговый футболист уже прошел медобследование и осталось лишь подписать контракт.
Трансфер оценивается в 600 тысяч евро плюс значительный процент с будущей продажи.
Француз с алжирским паспортом (23 года) является воспитанником «Ниццы», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).
Ранее сообщалось, что в последний момент сделка о трансфере Яниса Амаша в «Днепр-1» сорвалась.
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