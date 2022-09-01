Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 04:40 |
21
0

Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1

Янис Амаш все же переходит в украинский клуб

01 сентября 2022, 04:40 |
21
0
Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Амаш

Игрок национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш все же перейдет в «Днепр-1»

Левофланговый футболист уже прошел медобследование и осталось лишь подписать контракт.

Трансфер оценивается в 600 тысяч евро плюс значительный процент с будущей продажи.

Француз с алжирским паспортом (23 года) является воспитанником «Ниццы», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).

Ранее сообщалось, что в последний момент сделка о трансфере Яниса Амаша в «Днепр-1» сорвалась.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Торино расторг контракт с Дзадзой
ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон
Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро
Янис Амаш трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Боавишта сборная Алжира по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фан-сайт ФК Днепр
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
Футбол | 31 августа 2022, 22:50 0
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии

Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице»

Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Футбол | 31 августа 2022, 12:20 10
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро

Михаил все же может уехать в АПЛ

Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Футбол | 31.08.2022, 10:05
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Футбол | 31.08.2022, 16:31
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Теннис | 31.08.2022, 22:35
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
31.08.2022, 23:45 5
Волейбол
ФОТО. Джошуа вернулся в зал, в котором начинал заниматься боксом
ФОТО. Джошуа вернулся в зал, в котором начинал заниматься боксом
30.08.2022, 04:35
Бокс
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
30.08.2022, 10:50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
30.08.2022, 00:10 23
Футбол
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности