Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1

Игрок национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш все же перейдет в «Днепр-1»

Левофланговый футболист уже прошел медобследование и осталось лишь подписать контракт.

Трансфер оценивается в 600 тысяч евро плюс значительный процент с будущей продажи.

Француз с алжирским паспортом (23 года) является воспитанником «Ниццы», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).

Ранее сообщалось, что в последний момент сделка о трансфере Яниса Амаша в «Днепр-1» сорвалась.