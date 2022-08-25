Польша25 августа 2022, 03:24 |
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Игрок сборной Алжира не перейдет в Днепр-1
В последний момент сделка сорвалась
25 августа 2022, 03:24 |
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Игрок сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш не перейдет в «Днепр-1», сообщает португальское издание A BOLA.
Ранее была информация, что Янис уже провел свой последний матч за португальскую команду и в ближайшее время перейдет в украинский клуб.
Но в последний момент сделка сорвалась, хотя клубы уже практически пришли к полному соглашению и сошлись на сумме в 500 тысяч евро.
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