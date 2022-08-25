Игрок сборной Алжира не перейдет в Днепр-1

Игрок сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш не перейдет в «Днепр-1», сообщает португальское издание A BOLA.

Ранее была информация, что Янис уже провел свой последний матч за португальскую команду и в ближайшее время перейдет в украинский клуб.

Но в последний момент сделка сорвалась, хотя клубы уже практически пришли к полному соглашению и сошлись на сумме в 500 тысяч евро.