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Польша
25 августа 2022, 03:24 |
25
0

Игрок сборной Алжира не перейдет в Днепр-1

В последний момент сделка сорвалась

25 августа 2022, 03:24 |
25
0
Игрок сборной Алжира не перейдет в Днепр-1
Instagram. Янис Амаш

Игрок сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта» Янис Амаш не перейдет в «Днепр-1», сообщает португальское издание A BOLA.

Ранее была информация, что Янис уже провел свой последний матч за португальскую команду и в ближайшее время перейдет в украинский клуб.

Но в последний момент сделка сорвалась, хотя клубы уже практически пришли к полному соглашению и сошлись на сумме в 500 тысяч евро.

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Источник A Bola
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