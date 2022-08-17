Днепр-1 подпишет игрока сборной Алжира

По информации португальского издания A BOLA, 23-летний левый защитник Янис Амаш переходит в «Днепр-1».

Сообщается, что игрок сборной Алжира уже сыграл последний матч за португальский клуб «Боавишта» и в ближайшее время подпишет контракт с днепровским клубом.

Отметим, что сумма трансфера составляет 500 тысяч евро и также будут прописаны бонусы за следующие переходы.