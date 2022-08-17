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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 11:59 |
274
0

Днепр-1 подпишет игрока сборной Алжира

Украинский клуб намерен заполучить Яниса Амаша

17 августа 2022, 11:59 |
274
0
Днепр-1 подпишет игрока сборной Алжира
Instagram. Янис Амаш

По информации португальского издания A BOLA, 23-летний левый защитник Янис Амаш переходит в «Днепр-1».

Сообщается, что игрок сборной Алжира уже сыграл последний матч за португальский клуб «Боавишта» и в ближайшее время подпишет контракт с днепровским клубом.

Отметим, что сумма трансфера составляет 500 тысяч евро и также будут прописаны бонусы за следующие переходы.

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Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Янис Амаш Боавишта
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Источник A Bola
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