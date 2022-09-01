Италия01 сентября 2022, 04:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Торино расторг контракт с Дзадзой
31-летний форвард стал свободным агентом
01 сентября 2022, 04:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:22
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Итальянский «Торино» объявил, что нападающий Симоне Дзадза покинул клуб.
Контракт с 31-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Дзадза выступал за «Торино» с 2018 года. В минувшем сезоне на счету форварда 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
Напомним, ранее «Торино» арендовал у «Вест Хэма» хавбека сборной Хорватии.
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