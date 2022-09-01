ОФИЦИАЛЬНО. Торино расторг контракт с Дзадзой

Итальянский «Торино» объявил, что нападающий Симоне Дзадза покинул клуб.

Контракт с 31-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дзадза выступал за «Торино» с 2018 года. В минувшем сезоне на счету форварда 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «Торино» арендовал у «Вест Хэма» хавбека сборной Хорватии.