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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии
Италия
11 августа 2022, 19:04 |
532
0

ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии

Никола Влашич продолжит карьеру в Серии А

11 августа 2022, 19:04 |
532
0
ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии
ФК Торино. Никола Влашич

«Торино» официально сообщил о подписании полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Речь идет об аренде на год с правом выкупа.

По информации СМИ, возможный выкуп Влашича обойдется «Торино» в 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

Год назад «Вест Хэм» отдал за Влашича московскому ЦСКА 30 миллионов евро, одна проявить себя в АПЛ 24-летний хавбек сборной Хорватии он не смог. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 36 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.

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Источник ФК Торино
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