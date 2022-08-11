ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии
Никола Влашич продолжит карьеру в Серии А
«Торино» официально сообщил о подписании полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Речь идет об аренде на год с правом выкупа.
По информации СМИ, возможный выкуп Влашича обойдется «Торино» в 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.
Год назад «Вест Хэм» отдал за Влашича московскому ЦСКА 30 миллионов евро, одна проявить себя в АПЛ 24-летний хавбек сборной Хорватии он не смог. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 36 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.
🎙️ | INTERVISTA— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 11, 2022
Vlasic: "Al Toro si dà tutto"
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