ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии

«Торино» официально сообщил о подписании полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Речь идет об аренде на год с правом выкупа.

По информации СМИ, возможный выкуп Влашича обойдется «Торино» в 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

Год назад «Вест Хэм» отдал за Влашича московскому ЦСКА 30 миллионов евро, одна проявить себя в АПЛ 24-летний хавбек сборной Хорватии он не смог. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 36 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.