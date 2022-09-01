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Нидерланды
01 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:15
13
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал полузащитника сборной Аргентины

Лукас Окампос продолжит карьеру в Нидерландах

01 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:15
13
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал полузащитника сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Окампос

«Аякс» официально объявил о трансфере полузащитника «Севильи» и сборной Аргентины Лукаса Окампоса.

Отмечается, что стороны заключили арендное соглашение до конца текущего сезона.

Окампос в прошлом сезоне Ла Лиги провел за «Севилью» 30 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.

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Лукас Окампос Аякс трансферы Севилья
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Источник ФК Аякс
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