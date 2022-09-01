Нидерланды01 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал полузащитника сборной Аргентины
Лукас Окампос продолжит карьеру в Нидерландах
01 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:15
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«Аякс» официально объявил о трансфере полузащитника «Севильи» и сборной Аргентины Лукаса Окампоса.
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Отмечается, что стороны заключили арендное соглашение до конца текущего сезона.
Окампос в прошлом сезоне Ла Лиги провел за «Севилью» 30 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.
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