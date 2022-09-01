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Германия
01 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:01
52
0

Бавария отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Германии

31 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии

01 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:01
52
0
Бавария отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.

«Бавария» прошла в следующий раунд, отгрузив 5 мячей сопернику ниже классом (5:0).

Днем ранее «РБ Лейпциг» забил 8 голов команде «Тевтония» Оттензен (8:0).

Кубок Германии. 1/32 финала

Виктория Кельн – Бавария – 0:5

Голы: Гравенберх, 35, Тель, 45+1, Мане, 53, Мусиала, 67, Горецка, 82.

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Источник Sport.ua
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