Германия01 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:01
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Бавария отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Германии
31 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии
01 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:01
52
0
31 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.
«Бавария» прошла в следующий раунд, отгрузив 5 мячей сопернику ниже классом (5:0).
Днем ранее «РБ Лейпциг» забил 8 голов команде «Тевтония» Оттензен (8:0).
Кубок Германии. 1/32 финала
Виктория Кельн – Бавария – 0:5
Голы: Гравенберх, 35, Тель, 45+1, Мане, 53, Мусиала, 67, Горецка, 82.
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