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Германия
31 августа 2022, 04:17 | Обновлено 31 августа 2022, 04:26
131
0

Тевтония – РБ Лейпциг – 0:8. Хет-трик Тимо Вернера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Германии

31 августа 2022, 04:17 | Обновлено 31 августа 2022, 04:26
131
0
Тевтония – РБ Лейпциг – 0:8. Хет-трик Тимо Вернера. Видео голов и обзор
РБ Лейпциг

30 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.

РБ Лейпциг, действующий победитель Кубка, прошел в следующий раунд, отгрузив 8 мячей сопернику ниже классом.

В первом тайме хет-трик оформил форвард гостей Тимо Вернер.

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Голы: Вернер, 19, 20, 42, Андре Силва, 40, 53, Форсберг, 56, Нкунку, 77, Ольмо, 90.

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Тевтония Оттензен РБ Лейпциг Кубок Германии по футболу видео голов и обзор Тимо Вернер
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Источник Sport.ua
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