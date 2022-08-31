Германия31 августа 2022, 04:17 | Обновлено 31 августа 2022, 04:26
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Тевтония – РБ Лейпциг – 0:8. Хет-трик Тимо Вернера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Германии
31 августа 2022, 04:17 | Обновлено 31 августа 2022, 04:26
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30 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.
РБ Лейпциг, действующий победитель Кубка, прошел в следующий раунд, отгрузив 8 мячей сопернику ниже классом.
В первом тайме хет-трик оформил форвард гостей Тимо Вернер.
Тевтония Оттензен – РБ Лейпциг – 0:8. Разгром в Кубке Германии. Видео голов и обзор
Голы: Вернер, 19, 20, 42, Андре Силва, 40, 53, Форсберг, 56, Нкунку, 77, Ольмо, 90.
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