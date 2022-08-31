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  4. Владислав КАБАЕВ: «Мистер сможет раскрыть во мне новые качества»
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 20:20 |
717
0

Владислав КАБАЕВ: «Мистер сможет раскрыть во мне новые качества»

Украинский хавбек – о переходе в «Динамо»

31 августа 2022, 20:20 |
717
0
Владислав КАБАЕВ: «Мистер сможет раскрыть во мне новые качества»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Украинский полузащитник Владислав Кабаев прокомментировал свой переход из «Зари» в «Динамо» Киев:

- Влад, 8 лет назад ты дебютировал в УПЛ в матче против киевского «Динамо», а сегодня подписал контракт с этим клубом. Можно ли сказать, что это судьба?
– Пожалуй! Многие юные футболисты мечтают попасть в топовый клуб, гранд украинского футбола, которым является киевское «Динамо». Когда я впервые выходил на поле НСК «Олимпийский», даже не мог подумать, что позже стану игроком «Динамо». Поэтому очень доволен, что сейчас имею возможность попасть в такой большой клуб.

– Какой была твоя детская футбольная мечта?
– Когда я был еще школьником, мы ездили в Киев на экскурсии и ходили на старый «Олимпийский». Конечно, я хотел однажды сыграть на этом стадионе, ведь знал, какие легенды выходили на это поле - Лобановский, Блохин, Шевченко. Сейчас моя мечта сбылась.

- С кого ты будешь брать пример в киевском «Динамо»?
- У меня нет футбольных идолов. Хотелось бы показать свой футбол, в который я умею играть, и еще больше прогрессировать.

- В «Заре» ты сыграл чуть ли не каждой позиции в атаке. Где тебе удобнее играть и на какой позиции мы увидим настоящего Кабаева?
– Мне удобнее играть и слева, и в центре, и на позиции нападающего (улыбается). Где тренер поставит, там и буду играть. Наверное, в «Динамо» буду играть слева, впрочем, думаю, у нас с Мистером будет диалог, и он сможет раскрыть во мне новые качества.

- Начался ли уже процесс твоей адаптации в «Динамо»?
– Вчера я приезжал на базу и общался с Мистером, а также с футболистами. Все очень тепло меня приняли. Многих ребят, с которыми мы играли в "Заре" и сборной, я знаю. Много общих знакомых. Но все равно для меня это вызов. Новый город, новый коллектив, новый тренер, новая база. Хотелось бы с сегодняшнего дня включиться в работу и как можно быстрее адаптироваться.

- Под каким номером будешь играть в «Динамо»?
- Под 7-м номером. Я хотел взять 22-й или 7-й номер, и администратор посоветовал выбрать именно 7-й номер, который оказался свободным. Под этим номером я играл в «Заре», и понимаю, кто носил 7-й номер до меня в «Динамо». Беньямин Вербич – очень качественный футболист, конечно, с этим номером ассоциируется Шевченко. Да, это дополнительное давление, но тем интереснее будет работать с такой ответственностью.

– На каждом украинском футболисте сейчас лежит большая ответственность, ведь на них смотрят наши герои, воины ВСУ, с которых мы берём пример. Думаешь ли ты об этом, когда выходишь на футбольное поле?
– Не думать об этом невозможно. Идет война, и хочется в каждом интервью, при первой же возможности, благодарить Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы сейчас более-менее спокойно живем. Киев оживает. Каждый парень, выходящий в футболке «Динамо», «Шахтера» или «Зари», бьется на поле и делает все, чтобы люди отвлекались на футбол, ведь это игра, которую мы все любим. Я видел много нарезок, что наши воины смотрят матчи, и многие представители ультрас ушли на фронт. Конечно, мы думаем о них и выходим на поле только для того, чтобы побеждать.

Эта война сплотила нас во всех сферах, и мы сейчас должны держаться вместе. Понятно, что на футбольном поле друзей между «Динамо» и «Шахтером» нет, но за пределами поля мы должны быть едиными. Я видел, как клубы поздравляли друг друга в социальных сетях с победами.

– В какой физической форме ты сейчас находишься?
- Я пропустил неделю и не готовился к матчу со «Львовом» из-за небольшого повреждения. Но сейчас пообщался с врачом и тренером, и уже сегодня буду включаться в тренировочный процесс. Только тренировки и игры покажут, насколько я готов.

Наблюдал вчера за тренировкой команды и мне понравилось, что все проходит на позитиве, спокойно, без криков. Хочу вписаться в этот коллектив и делать все для того, чтобы помочь команде. Думаю, что тоже буду иметь возможность многое почерпнуть от Мистера и ребят, играющих в сборной. Хотелось бы, чтобы «Динамо» прогрессировало, а я - вместе с ним.

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Источник ФК Динамо Киев
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