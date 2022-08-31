Журналист: Динамо готовится представить Кабаева

Киевское «Динамо» в среду анонсировано подписание новичка.

По информации спортивного журналиста Игоря Бурбаса, это бывший игрок «Зари» Владислав Кабаев.

«Динамо» готовится представлять Владислава Кабаева, футболист уже тренируется с первой командой», – написал журналист в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Кабаев прошел медосмотр для «Динамо».

Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.