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Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 15:51 | Обновлено 31 августа 2022, 16:27
1154
2

Журналист: Динамо готовится представить Кабаева

Владислав уже тренируется с первой командой киевлян

31 августа 2022, 15:51 | Обновлено 31 августа 2022, 16:27
1154
2
Журналист: Динамо готовится представить Кабаева
ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Киевское «Динамо» в среду анонсировано подписание новичка.

По информации спортивного журналиста Игоря Бурбаса, это бывший игрок «Зари» Владислав Кабаев.

«Динамо» готовится представлять Владислава Кабаева, футболист уже тренируется с первой командой», – написал журналист в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Кабаев прошел медосмотр для «Динамо».

Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск Владислав Кабаев выбор редакции трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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romanchik.8409
Забивает он конечно мощно...
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Чудовий трансфер, тільки не розумію чому не можна було це зробити 1-2 місяці тому, щоб зігрався з командою + допоміг покращити гру в атаці в кваліфікаційному раунді ЛЧ
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