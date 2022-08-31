Журналист: Динамо готовится представить Кабаева
Владислав уже тренируется с первой командой киевлян
Киевское «Динамо» в среду анонсировано подписание новичка.
По информации спортивного журналиста Игоря Бурбаса, это бывший игрок «Зари» Владислав Кабаев.
«Динамо» готовится представлять Владислава Кабаева, футболист уже тренируется с первой командой», – написал журналист в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Кабаев прошел медосмотр для «Динамо».
Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.
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