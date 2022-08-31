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Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 15:00 | Обновлено 31 августа 2022, 15:30
443
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Верес

В Ужгороде состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги

31 августа 2022, 15:00 | Обновлено 31 августа 2022, 15:30
443
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Верес
СК Днепр-1

В субботу, 3 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против ровенского «Вереса».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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