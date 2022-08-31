Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Верес
В Ужгороде состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 3 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против ровенского «Вереса».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Днепр-1» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».
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