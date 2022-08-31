Рух U-19 узнал первого соперника в Юношеской лиге УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого и второго раундов Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА.

Соперником «Руха» на первом этапе стал польский клуб «Заглембе». Первый поединок будет для «желто-черных» номинально домашним и состоится 14 сентября, ответный матч запланирован на 5 октября.

Во втором раунде потенциальным соперником «Руха» жеребьевка определила победителя пары ФК «Чиксереда» – «Галатасарай». Матчи второго раунда пройдут 26 октября и 2 ноября.

Отметим, что «Рух» U-19 стал чемпионом прошлого розыгрыша юношеского чемпионата Украины.