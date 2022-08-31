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Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 14:51 | Обновлено 31 августа 2022, 14:52
830
1

ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец

Николай продолжит карьеру в зарубежном чемпионате

31 августа 2022, 14:51 | Обновлено 31 августа 2022, 14:52
830
1
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец
Sport.ua. Николай Морозюк

Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк покидает одесский «Черноморец».

Сообщается, что 34-летний футболист «»меняет Черное море на Средиземное». Вероятно, речь снова идет о чемпионате Турции. Название нового клуба Морозюка не уточняется.

Морозюк перебрался в «Черноморец» зимой, но из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.

Отметим, что в Турции Морозюк выступал за «Ризеспор». 

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Источник ФК Черноморец
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Дмитрий Зубков
Он на просмотре у Жеки Красава 
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