ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец

Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк покидает одесский «Черноморец».

Сообщается, что 34-летний футболист «»меняет Черное море на Средиземное». Вероятно, речь снова идет о чемпионате Турции. Название нового клуба Морозюка не уточняется.

Морозюк перебрался в «Черноморец» зимой, но из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.

Отметим, что в Турции Морозюк выступал за «Ризеспор».