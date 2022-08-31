Украина. Премьер лига31 августа 2022, 14:51 | Обновлено 31 августа 2022, 14:52
830
1
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец
Николай продолжит карьеру в зарубежном чемпионате
31 августа 2022, 14:51 | Обновлено 31 августа 2022, 14:52
830
1
Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк покидает одесский «Черноморец».
Сообщается, что 34-летний футболист «»меняет Черное море на Средиземное». Вероятно, речь снова идет о чемпионате Турции. Название нового клуба Морозюка не уточняется.
Морозюк перебрался в «Черноморец» зимой, но из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.
Отметим, что в Турции Морозюк выступал за «Ризеспор».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2022, 08:45 6
Иван Пироженко сообщил подробности проблем игрока
Футбол | 31 августа 2022, 11:09 2
Форвард хочет уже сейчас покинуть чемпионат Украины
Бокс | 30.08.2022, 17:59
Футбол | 30.08.2022, 14:29
Волейбол | 30.08.2022, 22:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Он на просмотре у Жеки Красава
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2022, 17:41 51
29.08.2022, 17:12
29.08.2022, 11:55 23
30.08.2022, 13:25 1
30.08.2022, 21:15 1
30.08.2022, 00:10 22
29.08.2022, 13:59 1
30.08.2022, 11:29 7