Игнатенко согласился на снижение зарплаты в Бордо: известна причина

25-летний центральный полузащитник «Бордо» и национальной сборной Украины Даниил Игнатенко согласился на снижение зарплаты во французском клубе.

Украинец пошел на такой шаг, чтобы максимально облегчить зарплатную ведомость «жирондинцев», что позволит клубу заявить пару новичков.

В данный момент «Бордо» до сих пор не может зарегистрировать 4 новичков.

Напомним, не так давно Игнатенко забил первый гол «Бордо» в новом сезоне Лиги 2.