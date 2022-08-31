Франция31 августа 2022, 14:19 | Обновлено 31 августа 2022, 14:26
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Игнатенко согласился на снижение зарплаты в Бордо: известна причина
Клуб не может дозаявить новичков
31 августа 2022, 14:19 | Обновлено 31 августа 2022, 14:26
873
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25-летний центральный полузащитник «Бордо» и национальной сборной Украины Даниил Игнатенко согласился на снижение зарплаты во французском клубе.
Украинец пошел на такой шаг, чтобы максимально облегчить зарплатную ведомость «жирондинцев», что позволит клубу заявить пару новичков.
В данный момент «Бордо» до сих пор не может зарегистрировать 4 новичков.
Напомним, не так давно Игнатенко забил первый гол «Бордо» в новом сезоне Лиги 2.
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