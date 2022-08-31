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  4. Игнатенко согласился на снижение зарплаты в Бордо: известна причина
Франция
31 августа 2022, 14:19 | Обновлено 31 августа 2022, 14:26
873
1

Игнатенко согласился на снижение зарплаты в Бордо: известна причина

Клуб не может дозаявить новичков

31 августа 2022, 14:19 | Обновлено 31 августа 2022, 14:26
873
1
Игнатенко согласился на снижение зарплаты в Бордо: известна причина
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

25-летний центральный полузащитник «Бордо» и национальной сборной Украины Даниил Игнатенко согласился на снижение зарплаты во французском клубе.

Украинец пошел на такой шаг, чтобы максимально облегчить зарплатную ведомость «жирондинцев», что позволит клубу заявить пару новичков.

В данный момент «Бордо» до сих пор не может зарегистрировать 4 новичков.

Напомним, не так давно Игнатенко забил первый гол «Бордо» в новом сезоне Лиги 2.

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Даниил Игнатенко Бордо
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Источник ФК Бордо
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