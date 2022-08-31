Англия31 августа 2022, 14:00 | Обновлено 31 августа 2022, 14:11
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Дубравка успешно прошел медосмотр для Манчестер Юнайтед
Голкипер «Ньюкасла» пополнит ряды «красных дьяволов»
31 августа 2022, 14:00 | Обновлено 31 августа 2022, 14:11
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Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка в течение сегодняшнего дня должен стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Клубы уже полностью согласовали переход игрока. Вчера футболист успешно прошел медицинское обследование для манкунианцев.
Сегодня, 31 августа, ожидается официальное подтверждение трансфера 33-летнего вратаря.
Ранее сообщалось, что Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
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