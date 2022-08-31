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Англия
31 августа 2022, 14:00 | Обновлено 31 августа 2022, 14:11
1035
0

Дубравка успешно прошел медосмотр для Манчестер Юнайтед

Голкипер «Ньюкасла» пополнит ряды «красных дьяволов»

31 августа 2022, 14:00 | Обновлено 31 августа 2022, 14:11
1035
0
Дубравка успешно прошел медосмотр для Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка в течение сегодняшнего дня должен стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Клубы уже полностью согласовали переход игрока. Вчера футболист успешно прошел медицинское обследование для манкунианцев.

Сегодня, 31 августа, ожидается официальное подтверждение трансфера 33-летнего вратаря.

Ранее сообщалось, что Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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