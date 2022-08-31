Бельгийские СМИ: Швед проходит медобследование в Шахтере

«Мехелен» и «Шахтер» достигли договоренности о трансфере Марьяна Шведа.

По информации бельгийской прессы, в настоящее время 25-летний вингер находится в Украине, где проходит медицинское обследование.

Также сообщается, что Швед отказывался тренироваться в «Мехелене», чтобы его отпустили в украинский клуб.

В составе бельгийского клуба Марьян отыграл 62 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.