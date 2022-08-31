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  4. Бельгийские СМИ: Швед проходит медобследование в Шахтере
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 13:45 |
897
3

Бельгийские СМИ: Швед проходит медобследование в Шахтере

Марьян продолжит карьеру в украинском клубе

31 августа 2022, 13:45 |
897
3
Бельгийские СМИ: Швед проходит медобследование в Шахтере
ФК Мехелен. Марьян Швед

«Мехелен» и «Шахтер» достигли договоренности о трансфере Марьяна Шведа

По информации бельгийской прессы, в настоящее время 25-летний вингер находится в Украине, где проходит медицинское обследование.

Также сообщается, что Швед отказывался тренироваться в «Мехелене», чтобы его отпустили в украинский клуб.

В составе бельгийского клуба Марьян отыграл 62 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник Belgiumsoccer.be
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AK.228
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Хутин Пуйло
Сборище сбитых летчиков в шахтере)
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