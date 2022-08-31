Украина. Премьер лига31 августа 2022, 13:45 |
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Бельгийские СМИ: Швед проходит медобследование в Шахтере
Марьян продолжит карьеру в украинском клубе
31 августа 2022, 13:45 |
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«Мехелен» и «Шахтер» достигли договоренности о трансфере Марьяна Шведа.
По информации бельгийской прессы, в настоящее время 25-летний вингер находится в Украине, где проходит медицинское обследование.
Также сообщается, что Швед отказывался тренироваться в «Мехелене», чтобы его отпустили в украинский клуб.
В составе бельгийского клуба Марьян отыграл 62 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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