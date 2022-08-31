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Англия
31 августа 2022, 12:10 | Обновлено 31 августа 2022, 12:24
234
2

Томас ТУХЕЛЬ: «Абсолютно не люблю проигрывать»

Наставник «Челси» – о поражении от «Саутгемптона»

31 августа 2022, 12:10 | Обновлено 31 августа 2022, 12:24
234
2
Томас ТУХЕЛЬ: «Абсолютно не люблю проигрывать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (1:2) в матче 5-го тура АПЛ.

«Мы хорошо начинали в каждом из матчей, но, очевидно, что у нас проблемы с концентрацией и стабильностью. Нам тяжело отыгрываться, когда дела идут не так, как надо. Сегодня все было хорошо до первого пропущенного мяча.

Не знаю, подходит ли сюда слово «обеспокоен». Я абсолютно не люблю проигрывать, это второе поражение в сезоне. Полагаю, соперникам не так уж тяжело даются победы над нами, и это мне не нравится.

Нам нужно как можно скорее разобраться в том, как мы должны пытаться выигрывать матчи. Я также не понимаю, как мы оказались в такой ситуации, когда в полузащите сплошные травмы», - сказал Тухель.

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Томас Тухель Саутгемптон Саутгемптон - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
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Источник BT Sport
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Комментарии 2
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Zander
Хороша команда була минулого року, а зараз не зрозуміло що. 
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veter
Конте порчу навёл
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