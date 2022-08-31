Томас ТУХЕЛЬ: «Абсолютно не люблю проигрывать»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (1:2) в матче 5-го тура АПЛ.

«Мы хорошо начинали в каждом из матчей, но, очевидно, что у нас проблемы с концентрацией и стабильностью. Нам тяжело отыгрываться, когда дела идут не так, как надо. Сегодня все было хорошо до первого пропущенного мяча.

Не знаю, подходит ли сюда слово «обеспокоен». Я абсолютно не люблю проигрывать, это второе поражение в сезоне. Полагаю, соперникам не так уж тяжело даются победы над нами, и это мне не нравится.

Нам нужно как можно скорее разобраться в том, как мы должны пытаться выигрывать матчи. Я также не понимаю, как мы оказались в такой ситуации, когда в полузащите сплошные травмы», - сказал Тухель.