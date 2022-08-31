Вратарь юношеской сборной Украины стал рекордсменом Хайдука

Вратарь юношеской сборной Украины Давид Фесюк побил один из рекордов «Хайдука» на тестах. 17-летний голкипер во время тестирования в прыжке с места в высоту без помощи рук показал результата – 64.7 см. Это лучший результат в истории хорватского гранда. Предыдущий рекорд держался на отметке 62.8.

Интересно, что средний показатель у игроков НБА 71.1. Рекорд Криштиану Роналду – 76 см.

Давид Фесюк выступает за «Хайдук» с лета прошлого года. До этого выступал в Словакии за «Академию Хамшика» и «Слован». Играет за юношескую команду «Хайдука», но тренируется вместе с вратарями первой команды.