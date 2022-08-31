Симоне ИНДЗАГИ: «Нам нужно играть лучше»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:1) в 4-м туре Серии А.

«Я очень счастлив, потому что было нелегко победить команду, которая в этом сезоне заслужила гораздо лучших результатов. В пятницу мы хорошо сыграли в первом тайме против «Лацио», но после игра изменилась.

Мы выступили на одно очко лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, но это только начало, впереди еще очень долгий путь. Нам нужно играть лучше. Ожидания от «Интера» всегда очень высокие. Возможно, было слишком много разговоров о поражении от «Лацио», но я не возражаю против этого, потому что это зажгло нас. Мы проанализировали этот матч и теперь сыграли по-взрослому», - сказал Индзаги.