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Италия
31 августа 2022, 11:00 | Обновлено 31 августа 2022, 11:13
124
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Нам нужно играть лучше»

Наставник «Интера» – о победе над «Кремонезе»

31 августа 2022, 11:00 | Обновлено 31 августа 2022, 11:13
124
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Нам нужно играть лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:1) в 4-м туре Серии А.

«Я очень счастлив, потому что было нелегко победить команду, которая в этом сезоне заслужила гораздо лучших результатов. В пятницу мы хорошо сыграли в первом тайме против «Лацио», но после игра изменилась.

Мы выступили на одно очко лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, но это только начало, впереди еще очень долгий путь. Нам нужно играть лучше. Ожидания от «Интера» всегда очень высокие. Возможно, было слишком много разговоров о поражении от «Лацио», но я не возражаю против этого, потому что это зажгло нас. Мы проанализировали этот матч и теперь сыграли по-взрослому», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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