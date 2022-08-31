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Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 08:45 |
742
1

Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии

Иван Пироженко сообщил подробности проблем игрока

31 августа 2022, 08:45 |
742
1
Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии
facebook.com/sampdoria

Иван Пироженко, представитель форварда «Динамо» Владислава Супряги, рассказал о том, почему игроку не удалось показать себя в составе «Сампдории».

«До «Сампдории» был вариант с «Базелем». Это был для меня идеальный вариант. Не нашли общий язык, к сожалению, а они хотели брать на полтора года с правом выкупа. Я понимал, что Влад не говорил по-английски, что у него есть проблемы с адаптацией, и они это тоже понимали. Не сошлись по ценнику».

«Факторы неудачи в Италии? Приехал без знания языка. Не понимал установок тренера, не мог общаться. Второй фактор - война. Начались бомбежки, отцу прислали повестку, и это сложно для 21-летнего парня. Ключевой фактор - ситуация «Сампдории».

«Команда боролась за выживание, им некогда делать эксперименты», - рассказал Пироженко.

Сейчас форвард восстанавливается после операции.

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Динамо Киев Владислав Супряга Сампдория Иван Пироженко
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Источник ТаТоТаке
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Oleksandr Melnychuk
Ага і на фоні депресії заїдав це все пірожинками і бургерами тому і лишньої ваги набрав)
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