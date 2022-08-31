Англия31 августа 2022, 05:56 | Обновлено 31 августа 2022, 06:11
167
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Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
31 августа 2022, 05:56 | Обновлено 31 августа 2022, 06:11
167
0
30 августа состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги.
АПЛ. 5-й тур. 30 августа
Фулхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (автогол) – Макаллистер, 60 (пен.)
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Льюис Данк (Брайтон).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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