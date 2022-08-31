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Чемпионат Англии
Фулхэм
30.08.2022, FT 2 : 1
Брайтон
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Англия
31 августа 2022, 05:56 | Обновлено 31 августа 2022, 06:11
167
0

Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

31 августа 2022, 05:56 | Обновлено 31 августа 2022, 06:11
167
0
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК Фулхэм

30 августа состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги.

АПЛ. 5-й тур. 30 августа

Фулхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (автогол) – Макаллистер, 60 (пен.)

Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Льюис Данк (Брайтон).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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