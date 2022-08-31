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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30.08.2022, FT 1 : 1
Брентфорд
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Англия
31 августа 2022, 05:20 | Обновлено 31 августа 2022, 05:36
22
0

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

31 августа 2022, 05:20 | Обновлено 31 августа 2022, 05:36
22
0
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги.

АПЛ. 5-й тур. 30 августа

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1

Голы: Заа, 59 – Висса, 88.

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Источник Sport.ua
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