30.08.2022, FT 1 : 1
Англия31 августа 2022, 05:20 | Обновлено 31 августа 2022, 05:36
22
0
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
31 августа 2022, 05:20 | Обновлено 31 августа 2022, 05:36
22
0
30 августа состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги.
АПЛ. 5-й тур. 30 августа
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1
Голы: Заа, 59 – Висса, 88.
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