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Англия
30 августа 2022, 21:15 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
354
0

Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Лидса

30 августа в 22:00 пройдет поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги

30 августа 2022, 21:15 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
354
0
Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа в 22:00 в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Эвертон».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе на матч «Эвертона» против «Лидса».

Стартовые составы команд на матч Лидс – Эвертон

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Источник Sport.ua
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