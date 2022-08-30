Англия30 августа 2022, 21:15 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
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Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Лидса
30 августа в 22:00 пройдет поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги
30 августа 2022, 21:15 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
354
0
30 августа в 22:00 в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Эвертон».
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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе на матч «Эвертона» против «Лидса».
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Стартовые составы команд на матч Лидс – Эвертон
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