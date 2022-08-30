30 августа в 22:00 в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Эвертон».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе на матч «Эвертона» против «Лидса».

Стартовые составы команд на матч Лидс – Эвертон