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  4. Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии
ATP
30 августа 2022, 19:16 |
100
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Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии

Алексей не сумел обыграть более опытного соперника

30 августа 2022, 19:16 |
100
0
Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых не смог выиграть стартовый матч на челленджере в Италии.

В первом круге украинец в двух сетах уступил 30-летнему боснийцу Дамиру Джумхуру.

Комо. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 5:7, 3:6

Отметим, что на прошлой неделе Алексей выиграл дебютный титул на челленджерах.

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Алексей Крутых ATP Комо Дамир Джумхур
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Источник Sport.ua
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