Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии

Украинский теннисист Алексей Крутых не смог выиграть стартовый матч на челленджере в Италии.

В первом круге украинец в двух сетах уступил 30-летнему боснийцу Дамиру Джумхуру.

Комо. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 5:7, 3:6

Отметим, что на прошлой неделе Алексей выиграл дебютный титул на челленджерах.