ATP30 августа 2022, 19:16 |
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Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии
Алексей не сумел обыграть более опытного соперника
30 августа 2022, 19:16 |
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Украинский теннисист Алексей Крутых не смог выиграть стартовый матч на челленджере в Италии.
В первом круге украинец в двух сетах уступил 30-летнему боснийцу Дамиру Джумхуру.
Комо. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 5:7, 3:6
Отметим, что на прошлой неделе Алексей выиграл дебютный титул на челленджерах.
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