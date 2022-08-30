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  4. Сачко не смог продолжить матч в Италии. Что-то со здоровьем у Виталия
ATP
30 августа 2022, 17:41 |
254
0

Сачко не смог продолжить матч в Италии. Что-то со здоровьем у Виталия

Украинец снялся после проигранного первого сета

30 августа 2022, 17:41 |
254
0
Сачко не смог продолжить матч в Италии. Что-то со здоровьем у Виталия
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (Украина, ATP 272) не смог продолжить матч против Маттео Арнальди (Италия, ATP 187) в 1/16 финала грунтового челленджера в Комо (Италия). 

АТР челленджер Комо (Италия). Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 2:6 (RET., Сачко)

Отметим, что на прошлом челленджере в Праге Виталий также испытывал проблемы со здоровьем. Тогда это были судороги, сейчас – неизвестно.

 

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Виталий Сачко Маттео Арнальди ATP Комо
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Источник Sport.ua
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