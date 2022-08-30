ATP30 августа 2022, 17:41 |
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Сачко не смог продолжить матч в Италии. Что-то со здоровьем у Виталия
Украинец снялся после проигранного первого сета
30 августа 2022, 17:41 |
254
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Украинский теннисист Виталий Сачко (Украина, ATP 272) не смог продолжить матч против Маттео Арнальди (Италия, ATP 187) в 1/16 финала грунтового челленджера в Комо (Италия).
АТР челленджер Комо (Италия). Грунт. 1/16 финала
Виталий Сачко (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 2:6 (RET., Сачко)
Отметим, что на прошлом челленджере в Праге Виталий также испытывал проблемы со здоровьем. Тогда это были судороги, сейчас – неизвестно.
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