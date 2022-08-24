Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко получил травму и не смог довести камбек до конца, хотя был близок
ATP
24 августа 2022, 16:57 | Обновлено 24 августа 2022, 17:01
212
0

Сачко получил травму и не смог довести камбек до конца, хотя был близок

Украинец проиграл в 1/8 финала грунтового турнира в Праге

24 августа 2022, 16:57 | Обновлено 24 августа 2022, 17:01
212
0
Сачко получил травму и не смог довести камбек до конца, хотя был близок
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 272) в 1/8 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) проиграл Жоао Домингешу (Португалия, ATP 299) в двух сетах за 2 часа и 9 минут.

ATP челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Жоао Домингеш (Португалия) – 5:7, 5:7

Первый сет Виталий проиграл со счета 5:2*, *5:3 (30:0). Во второй партии Сачко проигрывал 1:4*, но смог вернуться в игру, спас матчбол и сделал счет 5:5. Но, к сожалению, далее украинец столкнулся с какой-то проблемой в нижней часте тела, начал прихрамывать, играть через боль и даже подавал с руки, чтоб быстрее завершить гейм. Как итог – обидное поражение.

По теме:
Крутых победно стартовал на челленджере в Праге
Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала
Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд
ATP Прага Виталий Сачко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24 августа 2022, 00:23 4
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
Футбол | 24 августа 2022, 15:17 25
Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована

Эпопея с телепулом продолжается

Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»
Теннис | 24.08.2022, 11:15
Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»
Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Футбол | 23.08.2022, 21:19
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Футбол | 24.08.2022, 10:20
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
23.08.2022, 15:45 66
Футбол
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
23.08.2022, 14:57 81
Футбол
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
23.08.2022, 14:20 25
Футбол
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
23.08.2022, 13:42 5
Футбол
Промоутер Усика: «Бой с Фьюри 17 декабря не подтверждаю»
Промоутер Усика: «Бой с Фьюри 17 декабря не подтверждаю»
22.08.2022, 16:38
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
24.08.2022, 13:45 4
Бокс
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
23.08.2022, 05:22 1
Бокс
ФОТО. Усик поздравил Украину с Днем флага
ФОТО. Усик поздравил Украину с Днем флага
23.08.2022, 17:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности