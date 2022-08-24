Сачко получил травму и не смог довести камбек до конца, хотя был близок

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 272) в 1/8 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) проиграл Жоао Домингешу (Португалия, ATP 299) в двух сетах за 2 часа и 9 минут.

ATP челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Жоао Домингеш (Португалия) – 5:7, 5:7

Первый сет Виталий проиграл со счета 5:2*, *5:3 (30:0). Во второй партии Сачко проигрывал 1:4*, но смог вернуться в игру, спас матчбол и сделал счет 5:5. Но, к сожалению, далее украинец столкнулся с какой-то проблемой в нижней часте тела, начал прихрамывать, играть через боль и даже подавал с руки, чтоб быстрее завершить гейм. Как итог – обидное поражение.