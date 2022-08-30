Англия30 августа 2022, 17:03 |
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ВИДЕО. Артета рассказал, сыграет ли Зинченко с Астон Виллой
Украинский хавбек восстанавливается после травмы
30 августа 2022, 17:03 |
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Александр Зинченко пропустил предыдущий матч «Арсенала» в АПЛ против «Фулхэма» из-за травмы. Главный тренер «Канониров» Микель Артета рассказал, сыграет ли украинец в следующем поединке против «Астон Виллы»:
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