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  4. ВИДЕО. Артета рассказал, сыграет ли Зинченко с Астон Виллой
Англия
30 августа 2022, 17:03 |
261
0

ВИДЕО. Артета рассказал, сыграет ли Зинченко с Астон Виллой

Украинский хавбек восстанавливается после травмы

30 августа 2022, 17:03 |
261
0
ВИДЕО. Артета рассказал, сыграет ли Зинченко с Астон Виллой
ФК Арсенал. Микель Артета

Александр Зинченко пропустил предыдущий матч «Арсенала» в АПЛ против «Фулхэма» из-за травмы. Главный тренер «Канониров» Микель Артета рассказал, сыграет ли украинец в следующем поединке против «Астон Виллы»:

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видео Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон Арсенал - Астон Вилла
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Источник Sport.ua
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